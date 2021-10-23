Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Talih Kuşu Kondu! Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Sadece 3 Bölüm İçin…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri olan Buse Varol’a talih kuşu kondu! Paraya para demeyeceği iddia edilen güzel ismin rol aldığı sadece 3 bölümlük bir diziden milyarlar kazanacağı ortaya çıktı! Sevenlerine büyük bir şok yaşatan Buse Varol, öyle bir yapımla el sıkıştı ki…
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Buse Varol, son paylaşımıyla ise büyük şoka hazırlattı. Uzun bir süredir ekranlara döneceği konuşulan Buse Varol, eşi Alişan’ın çok sevdiği biricik kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmesinden dolayı planlarını durdurmuştu. Zor zamanlar geçiren Buse Varol’un elinden ise Acun Ilıcalı tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.