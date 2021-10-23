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23 Eki 2021 - 15:22

Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Talih Kuşu Kondu! Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Sadece 3 Bölüm İçin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri olan Buse Varol’a talih kuşu kondu! Paraya para demeyeceği iddia edilen güzel ismin rol aldığı sadece 3 bölümlük bir diziden milyarlar kazanacağı ortaya çıktı! Sevenlerine büyük bir şok yaşatan Buse Varol, öyle bir yapımla el sıkıştı ki…