Hande Erçel’de TikTok Kullanıcısı Oldu Ortalık Karıştı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Kaynıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel paylaştığı videoyla TikTok kullanıcısı oldu, ortalık karıştı. Öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi! Birçok kişi konu hakkında “Hiç yakıştı mı sana?” yorumlarını yaptılar. Sosyal medyayı kaynatan bu paylaşım dengeleri de değiştirdi. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel, ününe ün katmıştı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan başarılı isim Hande Erçel, son paylaşımıyla akılları yerinden etti. TikTok uygulamasında çekilen videolara benzer bir video çekerek sosyal medya da paylaşan Hande Erçel tepkilerin nedeni oldu! İşte Hande Erçel’den şok paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.