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25 Eki 2021 - 14:52

Hande Erçel’de TikTok Kullanıcısı Oldu Ortalık Karıştı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Kaynıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel paylaştığı videoyla TikTok kullanıcısı oldu, ortalık karıştı. Öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi! Birçok kişi konu hakkında “Hiç yakıştı mı sana?” yorumlarını yaptılar. Sosyal medyayı kaynatan bu paylaşım dengeleri de değiştirdi. Peki, neler oluyor?