- 25 Eki 2021 - 00:07

Derdi Olup Da Kimseye Söyleyemeyen Burçlar?

Her burç içindekini etrafındakilere kolay kolay döküp saçamıyor. Bazı burçlar ketum yapıları ve gizemli karakterler ile dertlerini içine atmayı tercih ediyor. Dışardan derdi yokmuş sanılan o burçların aslında içinde fırtınalar kopuyor. Sizde dertli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burç içindekini etrafındakilere kolay kolay döküp saçamıyor. Bazı burçlar ketum yapıları ve gizemli karakterler ile dertlerini içine atmayı tercih ediyor. Dışardan derdi yokmuş sanılan o burçların aslında içinde fırtınalar kopuyor. Sadece dertlerini kendilerine saklamayı becerebilen o burçlar ise, görenleri de şaşırtmayı başarıyor. Peki, derdi olup da kimseye söylemeyen burçlar? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

25 Eki 2021 - 00:07 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burçlar Sevdiği İçin Canını Ortaya Koyar? Sevince Kendini Kaybeden Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Sevdiği İçin Canını Ortaya Koyar? Sevince Kendini Kaybeden Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçlar Ömür Törpüsüdür? İnsanı En Çok Yoran Burçlar Hangileri? mask
Hangi Burçlar Ömür Törpüsüdür? İnsanı En Çok Yoran Burçlar Hangileri?
Hangi Burçlar Paraya Aşıktır? Paraya Aşık Olan Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Paraya Aşıktır? Paraya Aşık Olan Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçlar Eve Bağlıdır, Hangi Burçlar Evini Sever? mask
Hangi Burçlar Eve Bağlıdır, Hangi Burçlar Evini Sever?
Hangi Burçlar Sigara / Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burçlar İçmeyi Sever? mask
Hangi Burçlar Sigara / Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burçlar İçmeyi Sever?
505 Ne Demek? Sevgiliye İngilizce'de Neden Five Oh Five (505) Denir? İşte 505 Hikayesi... mask
505 Ne Demek? Sevgiliye İngilizce'de Neden Five Oh Five (505) Denir? İşte 505 Hikayesi...
Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? Lise Mezunları İçin Ambulans Şoförü Olma Şartları Nedir? mask
Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? Lise Mezunları İçin Ambulans Şoförü Olma Şartları Nedir?
Türk Mukavemet Teşkilatı Nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve Kurucuları Kim? mask
Türk Mukavemet Teşkilatı Nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve Kurucuları Kim?
Yargıtay'ın Erkekleri Şok Edecek Boşanma Kararı! Kocanın Eşine "Ben Yoksam Hiçsin" Sözlerini Fiziksel Şiddet Saydı! İşte O Detaylar... mask
Yargıtay'ın Erkekleri Şok Edecek Boşanma Kararı! Kocanın Eşine "Ben Yoksam Hiçsin" Sözlerini Fiziksel Şiddet Saydı! İşte O Detaylar...
Hangi Burçlar Kendini Hiç Sevmez? Hangi Burçlar Kendine Zarar Verir? mask
Hangi Burçlar Kendini Hiç Sevmez? Hangi Burçlar Kendine Zarar Verir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef 24 Ekim Kim Elendi? Masterchef Bugün Elenen İsim? Masterchef 24 Ekim Kim Veda Etti? Masterchef'e Veda Eden İsim Rabia Oldu? mask
Masterchef 24 Ekim Kim Elendi? Masterchef Bugün Elenen İsim? Masterchef 24 Ekim Kim Veda Etti? Masterchef'e Veda Eden İsim Rabia Oldu?
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan “Kadayıflı Karides” tarifi! mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan “Kadayıflı Karides” tarifi!
Derdi Olup Da Kimseye Söyleyemeyen Burçlar? mask
Derdi Olup Da Kimseye Söyleyemeyen Burçlar?
İsmail Balaban’da Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Paraya Para Demeyecek... Büyük Projesiyle Herkesi Sollayıp Geçecek! Neler Oluyor? mask
İsmail Balaban’da Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Paraya Para Demeyecek... Büyük Projesiyle Herkesi Sollayıp Geçecek! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil Ortalığı Resmen Savaş Alanına Çevirdi! Ece Ronay Delirdi, Öyle Şeyler Söyledi ki... mask
Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil Ortalığı Resmen Savaş Alanına Çevirdi! Ece Ronay Delirdi, Öyle Şeyler Söyledi ki...
Yargı Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Her Şey Tek Tek İfşalandı... 6. Bölümde Yaşananlar Kan Dondurdu! Engin ve Ceylin... mask
Yargı Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Her Şey Tek Tek İfşalandı... 6. Bölümde Yaşananlar Kan Dondurdu! Engin ve Ceylin...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status