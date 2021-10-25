Derdi Olup Da Kimseye Söyleyemeyen Burçlar?
Her burç içindekini etrafındakilere kolay kolay döküp saçamıyor. Bazı burçlar ketum yapıları ve gizemli karakterler ile dertlerini içine atmayı tercih ediyor. Dışardan derdi yokmuş sanılan o burçların aslında içinde fırtınalar kopuyor. Sizde dertli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burç içindekini etrafındakilere kolay kolay döküp saçamıyor. Bazı burçlar ketum yapıları ve gizemli karakterler ile dertlerini içine atmayı tercih ediyor. Dışardan derdi yokmuş sanılan o burçların aslında içinde fırtınalar kopuyor. Sadece dertlerini kendilerine saklamayı becerebilen o burçlar ise, görenleri de şaşırtmayı başarıyor. Peki, derdi olup da kimseye söylemeyen burçlar? İşte, detaylar…
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25 Eki 2021 - 00:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.