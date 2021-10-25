Derdi Olup Da Kimseye Söyleyemeyen Burçlar?

Her burç içindekini etrafındakilere kolay kolay döküp saçamıyor. Bazı burçlar ketum yapıları ve gizemli karakterler ile dertlerini içine atmayı tercih ediyor. Dışardan derdi yokmuş sanılan o burçların aslında içinde fırtınalar kopuyor. Sadece dertlerini kendilerine saklamayı becerebilen o burçlar ise, görenleri de şaşırtmayı başarıyor. Peki, derdi olup da kimseye söylemeyen burçlar? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!