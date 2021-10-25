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25 Eki 2021 - 14:50

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı resmen belli oldu. Sitare Akbaş hakkında çıkan iddiaların ardından Buse Varol şoku ise dizi sevenlerine büyük bir şok yaşattı. Alişan’ın 2018 yılında evlenmiş olduğu biricik aşkı Buse Varol resmen Camdaki Kız dizisinde rol almaya başlayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…