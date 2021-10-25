Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı resmen belli oldu. Sitare Akbaş hakkında çıkan iddiaların ardından Buse Varol şoku ise dizi sevenlerine büyük bir şok yaşattı. Alişan’ın 2018 yılında evlenmiş olduğu biricik aşkı Buse Varol resmen Camdaki Kız dizisinde rol almaya başlayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisine kısa bir süre önce Cihangir Ceyhan bıyıklarıyla birlikte diziye dahil olmuş ve görenleri şaşkına çevirmişti. Hayri karakterine hayat veren başarılı oyuncu, kitaptaki Hayri karakteriyle adeta özdeşleşmişti. Şimdi ise Hayri’nin karısı olan isim kadroya dahil oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.