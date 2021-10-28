Hangi Burçlar Sigara ve Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burç Gece Hayatına Ne Kadar Düşkün?
Bazı burçların eğlence ile arasındaki ilişki kesilemeyecek bir bağ gibi oluşuyor. Gerçek bir parti burcu olan bu burçlar, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara bağımlı olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sizde Alkol ve sigara zafiyeti olan burçları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Bazı burçların eğlence ile arasındaki ilişki kesilemeyecek bir bağ gibi oluşuyor. Gerçek bir parti burcu olan bu burçlar, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara bağımlı olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle listede yer alan bir burç, hiçbir gece mekanından yerlerde sürünmeden çıkamıyor! Peki, hangi burçlar sigara / alkol’e daha eğilimlidir? Hangi burçlar içmeyi sever? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
28 Eki 2021 - 12:26 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.