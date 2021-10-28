- 28 Eki 2021 - 12:26 G: 28 Eki 2021 - 12:30

Hangi Burçlar Sigara ve Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burç Gece Hayatına Ne Kadar Düşkün?

Bazı burçların eğlence ile arasındaki ilişki kesilemeyecek bir bağ gibi oluşuyor. Gerçek bir parti burcu olan bu burçlar, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara bağımlı olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sizde Alkol ve sigara zafiyeti olan burçları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

Bazı burçların eğlence ile arasındaki ilişki kesilemeyecek bir bağ gibi oluşuyor. Gerçek bir parti burcu olan bu burçlar, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara bağımlı olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle listede yer alan bir burç, hiçbir gece mekanından yerlerde sürünmeden çıkamıyor! Peki, hangi burçlar sigara / alkol’e daha eğilimlidir? Hangi burçlar içmeyi sever? İşte, detaylar…


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28 Eki 2021 - 12:26 - Burç Haberleri

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