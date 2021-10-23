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23 Eki 2021 - 13:05

Masterchef Pelin İnce Askılı Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! Tüm Çekiciliğini Kanıtladı, Görenler Mest Oldu! “Bu Ne Hal Pelin?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu sezon bulunan Masterchef Pelin, askılı bluzuyla dekoltesini gözler önüne serdi! Tüm çekiciliğini kanıtlayan başarılı isim, hayranlarını ise mest etti. Birçok takipçisi ise “Bu ne hal Pelin” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Masterchef Pelin nasıl bir paylaşım yaptı?