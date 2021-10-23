Masterchef Pelin İnce Askılı Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! Tüm Çekiciliğini Kanıtladı, Görenler Mest Oldu! “Bu Ne Hal Pelin?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu sezon bulunan Masterchef Pelin, askılı bluzuyla dekoltesini gözler önüne serdi! Tüm çekiciliğini kanıtlayan başarılı isim, hayranlarını ise mest etti. Birçok takipçisi ise “Bu ne hal Pelin” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Masterchef Pelin nasıl bir paylaşım yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma, her bölümüyle seyircileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan yakışıklı ve karizmatik isimlerin yanında; çekici ve güzel isimlerde bulunarak yarışmaya seyirciyi bir adım daha yaklaştırıyor. Masterchef yarışmasına yaptığı lazanya yemeğiyle giren Pelin ise sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla akılları yerinden etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.