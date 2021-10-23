- 23 Eki 2021 - 13:05 G: 23 Eki 2021 - 13:13

Masterchef Pelin İnce Askılı Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! Tüm Çekiciliğini Kanıtladı, Görenler Mest Oldu! “Bu Ne Hal Pelin?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu sezon bulunan Masterchef Pelin, askılı bluzuyla dekoltesini gözler önüne serdi! Tüm çekiciliğini kanıtlayan başarılı isim, hayranlarını ise mest etti. Birçok takipçisi ise “Bu ne hal Pelin” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Masterchef Pelin nasıl bir paylaşım yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma, her bölümüyle seyircileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan yakışıklı ve karizmatik isimlerin yanında; çekici ve güzel isimlerde bulunarak yarışmaya seyirciyi bir adım daha yaklaştırıyor. Masterchef yarışmasına yaptığı lazanya yemeğiyle giren Pelin ise sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla akılları yerinden etti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Eki 2021 - 13:05 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacısı O Ses Türkiye’ye Katılıyor! Somer Şef Acun Ilıcalı’nın Kapısına Sırf O İsim İçin Gitti! O Ses'e Safa Geliyor... mask
Masterchef Yarışmacısı O Ses Türkiye’ye Katılıyor! Somer Şef Acun Ilıcalı’nın Kapısına Sırf O İsim İçin Gitti! O Ses'e Safa Geliyor...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Şok İmaj Değişikliği! Bambaşka Birisine Dönüştü, Görenler Hayran Kaldı! Sosyal Medya Cayır Cayır Yandı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Şok İmaj Değişikliği! Bambaşka Birisine Dönüştü, Görenler Hayran Kaldı! Sosyal Medya Cayır Cayır Yandı!
Masterchef Emre Elendi! Dış Çekim Yine İfşa Edildi, O İsim Açıkladı! Görenler Deliye Döndü, Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor! Açıklandı… mask
Masterchef Emre Elendi! Dış Çekim Yine İfşa Edildi, O İsim Açıkladı! Görenler Deliye Döndü, Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor! Açıklandı…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor! 83 Milyona Açıkladı, Canlı Yayında Duyurdu! “Soğudum, Bırakacağım” mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor! 83 Milyona Açıkladı, Canlı Yayında Duyurdu! “Soğudum, Bırakacağım”
MasterChef 2021 Full İzle! 24 Ekim 2021 MasterChef 97. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 24 Ekim 2021 MasterChef 97. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Dilara ve Milhan Aşkı Ortaya Çıktı! Dilara Sosyal Medyadan Aşkını Haykırdı, Milhan Kıpkırmızı Oldu! O Paylaşım… mask
Masterchef Dilara ve Milhan Aşkı Ortaya Çıktı! Dilara Sosyal Medyadan Aşkını Haykırdı, Milhan Kıpkırmızı Oldu! O Paylaşım…
Masterchef Azize Yaka Silkti! Aynı Anda Hem Emre’ye Hem de Burcu’ya Ateş Püskürdü! Hamza Mercimek Bile İşin İçinde! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize Yaka Silkti! Aynı Anda Hem Emre’ye Hem de Burcu’ya Ateş Püskürdü! Hamza Mercimek Bile İşin İçinde! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Pelin Çekildi, Bu Hafta Eleme Yok! Canlı Yayında Krize Girdi, Sevgilisi Emre Bile Sakinleştiremedi! “Hoşça Kal Pelin!” mask
Masterchef Yarışmasından Pelin Çekildi, Bu Hafta Eleme Yok! Canlı Yayında Krize Girdi, Sevgilisi Emre Bile Sakinleştiremedi! “Hoşça Kal Pelin!”
MasterChef 21 Ekim 2021 96. Bölüm Youtube Tek Parça Full İzle! Dün akşam MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef te dün dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim girdi?? mask
MasterChef 21 Ekim 2021 96. Bölüm Youtube Tek Parça Full İzle! Dün akşam MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef te dün dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim girdi??
MasterChef Türkiye Jürisi Mehmet Şef Gençliğini Paylaştı! Mehmet Şef’in Gençlik Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
MasterChef Türkiye Jürisi Mehmet Şef Gençliğini Paylaştı! Mehmet Şef’in Gençlik Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fragmanda Ayrıldığı Görülmüştü, Gerçekler Sıralandı! Meğer… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fragmanda Ayrıldığı Görülmüştü, Gerçekler Sıralandı! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Hasan ve Doktor Hülya Krizi! Kıskançlık Yüzünden Öyle Bir Tartıştılar Ki, Pelin, Dilara… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Hasan ve Doktor Hülya Krizi! Kıskançlık Yüzünden Öyle Bir Tartıştılar Ki, Pelin, Dilara… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Neler Oldu Neler…
Tarkan Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Bile Geçecek! Öyle Bir Ücret Kazandı Ki, Asgari Ücretliler Delirebilir! Sadece Bir Tek… mask
Tarkan Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Bile Geçecek! Öyle Bir Ücret Kazandı Ki, Asgari Ücretliler Delirebilir! Sadece Bir Tek…
Hangi Burçlar Sevdiği İçin Canını Ortaya Koyar? Sevince Kendini Kaybeden Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Sevdiği İçin Canını Ortaya Koyar? Sevince Kendini Kaybeden Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçlar Ömür Törpüsüdür? İnsanı En Çok Yoran Burçlar Hangileri? mask
Hangi Burçlar Ömür Törpüsüdür? İnsanı En Çok Yoran Burçlar Hangileri?
Hangi Burçlar Paraya Aşıktır? Paraya Aşık Olan Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Paraya Aşıktır? Paraya Aşık Olan Burçlar Hangileridir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status