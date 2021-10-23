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23 Eki 2021 - 13:58

Yasak Elma Oyuncusunu Kahreden Haber Geldi! Canından Bir Parçaydı, Vefat Haberiyle Ortalığı İnletti! Çekimler Bile Durdurulmuş Olabilir…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu büyük acıyla yıkıldı. Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyuran başarılı isim hayranlarının ise bir gecede yaşlanmasına neden oldu. Sevilen oyuncu, vefat haberiyle ortalığı inletti, sesini öyle bir duyurdu ki… Yasak Elma çekimlerini bile durdurduğu iddia edilen isim canından bir parçaya veda etmek zorunda kaldı…