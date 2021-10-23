Yasak Elma Oyuncusunu Kahreden Haber Geldi! Canından Bir Parçaydı, Vefat Haberiyle Ortalığı İnletti! Çekimler Bile Durdurulmuş Olabilir…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu büyük acıyla yıkıldı. Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyuran başarılı isim hayranlarının ise bir gecede yaşlanmasına neden oldu. Sevilen oyuncu, vefat haberiyle ortalığı inletti, sesini öyle bir duyurdu ki… Yasak Elma çekimlerini bile durdurduğu iddia edilen isim canından bir parçaya veda etmek zorunda kaldı…
Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma oyuncusu Berk Oktay, sabah saatlerinde yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını yerle bir etti. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşarak acı haberi duyuran Berk Oktay’a taziye mesajları atıldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.