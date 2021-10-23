- 23 Eki 2021 - 14:28 G: 23 Eki 2021 - 14:42

FOX TV Bir Dizisinin Biletini Kesti! Reytinglere Yenik Düşünce Ekranlara Vedası Hazırladı! O Dizisinin İzleyicisine Kabus Gibi Haber…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalancılar ve Mumları için hayat durdu! FOX TV, dizi reytinglerde bekleneni yaratmayınca, biletini kesti. Ekranlara vedası hazırlanan dizinin izleyicisi ise adeta yıkıldı. Kabus gibi haberi ileten Yalancılar ve Mumları dizisi, milyonlara büyük bir şok yaşattı! İşte Yalancılar ve Mumları dizisinin final tarihi…

Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi ilk bölümleriyle seyirciyi etkisi altın almayı başarmıştı. Sosyal medyada çok büyük bir etki yaratmayan dizinin birde reytingleri oldukça düşük gelince bileti resmen kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2021 - 14:28 Ankara- Yaşam

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