FOX TV Bir Dizisinin Biletini Kesti! Reytinglere Yenik Düşünce Ekranlara Vedası Hazırladı! O Dizisinin İzleyicisine Kabus Gibi Haber…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalancılar ve Mumları için hayat durdu! FOX TV, dizi reytinglerde bekleneni yaratmayınca, biletini kesti. Ekranlara vedası hazırlanan dizinin izleyicisi ise adeta yıkıldı. Kabus gibi haberi ileten Yalancılar ve Mumları dizisi, milyonlara büyük bir şok yaşattı! İşte Yalancılar ve Mumları dizisinin final tarihi…
Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi ilk bölümleriyle seyirciyi etkisi altın almayı başarmıştı. Sosyal medyada çok büyük bir etki yaratmayan dizinin birde reytingleri oldukça düşük gelince bileti resmen kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.