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23 Eki 2021 - 14:28

FOX TV Bir Dizisinin Biletini Kesti! Reytinglere Yenik Düşünce Ekranlara Vedası Hazırladı! O Dizisinin İzleyicisine Kabus Gibi Haber…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalancılar ve Mumları için hayat durdu! FOX TV, dizi reytinglerde bekleneni yaratmayınca, biletini kesti. Ekranlara vedası hazırlanan dizinin izleyicisi ise adeta yıkıldı. Kabus gibi haberi ileten Yalancılar ve Mumları dizisi, milyonlara büyük bir şok yaşattı! İşte Yalancılar ve Mumları dizisinin final tarihi…