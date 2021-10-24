- 24 Eki 2021 - 23:51 G: 25 Eki 2021 - 00:00

İsmail Balaban’da Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Paraya Para Demeyecek... Büyük Projesiyle Herkesi Sollayıp Geçecek! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan birinci olarak çıkan İsmail Balaban, Acun Ilıcalı’ya rakip oldu! Paraya para demeyecek olan isim İsmail Balaban, televizyon ve sinema dünyasını resmen sollayıp geçecek! Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce İlayda Şeker’le sevgili olduğunu duyuran İsmail Balaban, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan İsmail Balaban, şimdi ise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu! Kendi adına öyle bir şey yaptı ki, milyonlar ikiye ayrıldı! İşte Survivor’la ününe ün katan İsmail Balaban’dan Acun Ilıcalı’ya şok hamle!

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24 Eki 2021 - 23:51 Ankara- Yaşam

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