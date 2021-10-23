Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halini Unutun! “Şeflerin Kızmasın Diye Öyle Giymiyor!” Öyle Bir Elbise Giydi Ki...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada yer alan Safanur, hem halleriyle hem de sevimli halleriyle gündemin aranan ismi oluyor. Her açıklaması ve her hareketi Masterchef gündeminde olay olan Safanur için “Sakar güzel” yorumları yapılıyor. Diğer tüm Masterchef ayrılan en büyük yanı ise saçlarının mosmor olması! Peki, Masterchef’in mor saçlı kızı Safanur nasıl dekolteli bir paylaşım yaptı?

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