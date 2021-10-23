- 23 Eki 2021 - 20:31

Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halini Unutun! “Şeflerin Kızmasın Diye Öyle Giymiyor!” Öyle Bir Elbise Giydi Ki...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Safanur, öyle dekolteli bir poz verdi ki, Masterchef’teki hali unutuldu! Bunun üzerine birçok kişi “Şefler kızmasına diye giymiyor” yorumunda bulunarak milyonları dehşete düşürdü! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda öyle bir elbise giydi ki, görenler cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada yer alan Safanur, hem halleriyle hem de sevimli halleriyle gündemin aranan ismi oluyor. Her açıklaması ve her hareketi Masterchef gündeminde olay olan Safanur için “Sakar güzel” yorumları yapılıyor. Diğer tüm Masterchef ayrılan en büyük yanı ise saçlarının mosmor olması! Peki, Masterchef’in mor saçlı kızı Safanur nasıl dekolteli bir paylaşım yaptı?

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23 Eki 2021 - 20:31 - Yaşam

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