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23 Eki 2021 - 18:24

Müge Anlı’da İntihar Şoku! Kardeşine Yaptıklarıyla Tepki Toplamıştı, Canlı Yayında Öyle Bir Şeye Kalkıştı Ki… Müge Anlı Delirdi!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te skandal bir olay koptu! Kameralar kayıt altındayken arabadan kendisini atarak intihar etmeye kalkışan isim, milyonlara şoku yaşattı. Kardeşinin ölüsünü aramak için katıldığı Müge Anlı’da sözleriyle tepkileri üzerine toplayan Fatma Hanım, canlı yayında öyle bir şeye kalkıştı ki, Müge Anlı resmen delirdi!