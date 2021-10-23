Müge Anlı’da İntihar Şoku! Kardeşine Yaptıklarıyla Tepki Toplamıştı, Canlı Yayında Öyle Bir Şeye Kalkıştı Ki… Müge Anlı Delirdi!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te skandal bir olay koptu! Kameralar kayıt altındayken arabadan kendisini atarak intihar etmeye kalkışan isim, milyonlara şoku yaşattı. Kardeşinin ölüsünü aramak için katıldığı Müge Anlı’da sözleriyle tepkileri üzerine toplayan Fatma Hanım, canlı yayında öyle bir şeye kalkıştı ki, Müge Anlı resmen delirdi!
Kısa bir süre önce kardeşinin gözlerinin önünde sevgilisi Metin tarafından dövülerek öldürüldüğünü dile getiren Fatma Hanım, “Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş” sözleriyle tüyleri diken diken etmişti. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.