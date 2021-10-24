Sibel Can'ın Büyük Oğlu Sibel Can'ın Kalbine İndirecek! 2 Kadını Yanına Aldı ve Öyle Bir Yakalandı ki... İbrahim Tatlıses Bile Şaşkına Dönecek!
Müzik Dünyası'nın en renkli isimlerinden olan Sibel Can'ın başı, tatlı belası büyük oğluyla dertte! Magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen büyük oğlu, bu kez de yakalandığı sahneyle birlikte herkesi şaşkına çevirdi. İnsanlar, "bu artık Sibel Can'ın kalbine indirecek" tarzında yorumlar yaptı. 2 Kadını yanına alan oğlu öyle bir yakalanıp, kaçtı ki...
Ekranların ve müzik dünyasının en sevilen ve en renkli isimlerinden olan Sibel Can'ın görünce son derece şaşıracağı olay dün gece meydana geldi. İbrahim Tatlıses'in bile bunu izledikten sonra şaşkına dönüp, güleceği belirtilirken; bu tarz olayların yankılanmasından çok hoşnut olmayan Sibel Can'ın ise son derece sinirleneceği söylendi. Peki, olaylar ne? Sibel Can'ın oğlu ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.