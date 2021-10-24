Sibel Can'ın Büyük Oğlu Sibel Can'ın Kalbine İndirecek! 2 Kadını Yanına Aldı ve Öyle Bir Yakalandı ki... İbrahim Tatlıses Bile Şaşkına Dönecek!

Ekranların ve müzik dünyasının en sevilen ve en renkli isimlerinden olan Sibel Can'ın görünce son derece şaşıracağı olay dün gece meydana geldi. İbrahim Tatlıses'in bile bunu izledikten sonra şaşkına dönüp, güleceği belirtilirken; bu tarz olayların yankılanmasından çok hoşnut olmayan Sibel Can'ın ise son derece sinirleneceği söylendi. Peki, olaylar ne? Sibel Can'ın oğlu ne yaptı?

Detaylar diğer sayfada!