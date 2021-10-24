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24 Eki 2021 - 14:18

BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL!

BİM; yeni yayınladığı kampanya duyurusuyla birlikte gelen zamlara inat herkesin kalbini kazanmayı başardı. Bu salı öyle indirimler altına imza atacak ki; görenler şaşıp kalıyor. İndirimle birlikte gelen ürünler stoklarla sınırlı olduğundan dolayı, acele edilmesinde oldukça fayda olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Salı günü öğle saatlerinde hemen hemen her markette ürünlerin stoğu tükenmiş olabiliyor. Peki, bu salı BİM'e gelecek olan uygun fiyatlı gıda ürünleri hangileri ve fiyatları neler?