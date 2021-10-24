BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL!
BİM; yeni yayınladığı kampanya duyurusuyla birlikte gelen zamlara inat herkesin kalbini kazanmayı başardı. Bu salı öyle indirimler altına imza atacak ki; görenler şaşıp kalıyor. İndirimle birlikte gelen ürünler stoklarla sınırlı olduğundan dolayı, acele edilmesinde oldukça fayda olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Salı günü öğle saatlerinde hemen hemen her markette ürünlerin stoğu tükenmiş olabiliyor. Peki, bu salı BİM'e gelecek olan uygun fiyatlı gıda ürünleri hangileri ve fiyatları neler?
BİM, son zamanlarda meydana gelen Dolar, Euro, Akaryakıt, Altın vb. her şeyin artışıyla birlikte kara kara düşünmekte olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Elinden geldiği kadar kampanya yapan BİM; çok uygun fiyatla birlikte gıda ürünlerini satışa çıkarıyor. Salı gününden itibaren tüm BİM marketlerde; bu ürünleri oldukça uygun fiyata bulabilirsiniz. Peki, BİM'e hangi ürünler geliyor?
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.