Masterchef 24 Ekim Kim Elendi? Masterchef Bugün Elenen İsim? Masterchef 24 Ekim Kim Veda Etti? Masterchef'e Veda Eden İsim Rabia Oldu?

Masterchef 24 Ekim kimin elendiği büyük merak konusu olmuş durumda. Finale git gide yaklaşılan Masterchef'te her Pazar eleme heyecanı devam ediyor. Dilara, Rabia, Hasan, Sergen ve Emre ve Pelin eleme potasındaki isimler olarak kendini gösterirken; bu isimlerden bugün elenen kişi kim oldu?

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