Survivor Ayşe Yüksel Herkesi Şoktan Şoka Soktu! Bacaklarını Açtı ve Öyle Bir Poz Verdi ki; Yasin Obuz'un Resmen Kalbi Çıkıyordu!

Survivor'da özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile sık sık kavgalar eden ve hemen hemen her gün magazin gündeminde yer alan Ayşe Yüksel, adadan ayrılmasıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ile bir de sosyal medya yarışına girdi. Bugüne kadar dekolteli, bikinili birçok poz veren Ayşe Yüksel; bugün paylaştığı fotoğrafla tüm pozlarını unutturmayı başardı. Resmen herkes şok içerisinde bakakaldı!

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