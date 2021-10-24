- 24 Eki 2021 - 18:17 G: 24 Eki 2021 - 19:17

Survivor Ayşe Yüksel Herkesi Şoktan Şoka Soktu! Bacaklarını Açtı ve Öyle Bir Poz Verdi ki; Yasin Obuz'un Resmen Kalbi Çıkıyordu!

Survivor 2021 sezonunun en sevilen yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel, sosyal medyada git gide hitsel açıdan düşüş yaşasa da; fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni paylaştığı fotoğrafla, eski sezon yarışmacılarından Yasin Obuz'un bile ağzını açık bırakarak şaşkına çeviren Ayşe Yüksel'in o fotoğrafları akıl dondurdu!

Survivor'da özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile sık sık kavgalar eden ve hemen hemen her gün magazin gündeminde yer alan Ayşe Yüksel, adadan ayrılmasıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ile bir de sosyal medya yarışına girdi. Bugüne kadar dekolteli, bikinili birçok poz veren Ayşe Yüksel; bugün paylaştığı fotoğrafla tüm pozlarını unutturmayı başardı. Resmen herkes şok içerisinde bakakaldı! 

Detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 18:17 Ankara- Magazin

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