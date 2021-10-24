Survivor Ayşe Yüksel Herkesi Şoktan Şoka Soktu! Bacaklarını Açtı ve Öyle Bir Poz Verdi ki; Yasin Obuz'un Resmen Kalbi Çıkıyordu!
Survivor 2021 sezonunun en sevilen yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel, sosyal medyada git gide hitsel açıdan düşüş yaşasa da; fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni paylaştığı fotoğrafla, eski sezon yarışmacılarından Yasin Obuz'un bile ağzını açık bırakarak şaşkına çeviren Ayşe Yüksel'in o fotoğrafları akıl dondurdu!
Survivor'da özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile sık sık kavgalar eden ve hemen hemen her gün magazin gündeminde yer alan Ayşe Yüksel, adadan ayrılmasıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ile bir de sosyal medya yarışına girdi. Bugüne kadar dekolteli, bikinili birçok poz veren Ayşe Yüksel; bugün paylaştığı fotoğrafla tüm pozlarını unutturmayı başardı. Resmen herkes şok içerisinde bakakaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.