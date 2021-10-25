Sana Söz Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Sana Söz Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Sana Söz Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Ekranların en merak edilen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri oyuncu kadrosuna eklemiş bulunan Sana Söz dizisine ait yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...
Ekranların en merak edilen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri oyuncu kadrosuna eklemiş bulunan Sana Söz dizisi, başrollerini ise, herkesin büyük bir sevgiyle takip ettiği o iki isme emanet ediyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin tekrar bölümleri de seyircisi ile buluşmak için tıpkı yeni bölümleri gibi gün sayıyor. Peki, Sana Söz dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sana Söz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sana Söz dizisi tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…
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25 Eki 2021 - 12:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.