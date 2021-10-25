Ekranların en merak edilen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri oyuncu kadrosuna eklemiş bulunan Sana Söz dizisi, başrollerini ise, herkesin büyük bir sevgiyle takip ettiği o iki isme emanet ediyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin tekrar bölümleri de seyircisi ile buluşmak için tıpkı yeni bölümleri gibi gün sayıyor. Peki, Sana Söz dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sana Söz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sana Söz dizisi tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…



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