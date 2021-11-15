Yeni sezonun merak ile beklenen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Sana Söz dizisinin ne zaman başlayacağı televizyon izleyicisi tarafından büyük merak ile beklenilirken; tanıtım fragmanı da büyük bir ilgi görmüşe benziyor. Peki, Sana Söz bu akşam var mı? Sana Söz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Sana Söz bugün var mı? İşte Star TV yayın akışı…



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