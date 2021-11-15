Sana Söz Bu Akşam Var Mı? Sana Söz Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Sana Söz Bugün Var Mı? İşte Star TV Yayın Akışı
Yeni sezonun merak ile beklenen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Sana Söz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni sezonun merak ile beklenen yapımlarından biri olan Sana Söz dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Sana Söz dizisinin ne zaman başlayacağı televizyon izleyicisi tarafından büyük merak ile beklenilirken; tanıtım fragmanı da büyük bir ilgi görmüşe benziyor. Peki, Sana Söz bu akşam var mı? Sana Söz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Sana Söz bugün var mı? İşte Star TV yayın akışı…
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15 Kas 2021 - 11:35 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.