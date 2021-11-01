Üç Kuruş Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Üç Kuruş Dizisi Çekim Yerleri

Show TV ekranlarının yeni sezonunun en iddialı yapımı olmaya aday olan Üç Kuruş dizisi, hikayesini seyircisinin karşısına çıkarmak için sabırsızlanıyor. Tanıtım fragmanları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin renkli çekim sahneleri de televizyon izleyicisinin gözümden kaçmıyor. Öte yandan çok izlenilen Üç Kuruş dizisinin fragmanları, dizinin nerede çekildiğini de ele veriyor. Peki, Üç Kuruş dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Üç Kuruş dizisi çekim yerleri…



Detaylar diğer sayfada!