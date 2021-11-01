Üç Kuruş Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Üç Kuruş Dizisi Çekim Yerleri
Show TV ekranlarının yeni sezonunun en iddialı yapımı olmaya aday olan Üç Kuruş dizisi, hikayesini seyircisinin karşısına çıkarmak için sabırsızlanıyor. Tanıtım fragmanları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisine ait çekim yerleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni sezonunun en iddialı yapımı olmaya aday olan Üç Kuruş dizisi, hikayesini seyircisinin karşısına çıkarmak için sabırsızlanıyor. Tanıtım fragmanları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin renkli çekim sahneleri de televizyon izleyicisinin gözümden kaçmıyor. Öte yandan çok izlenilen Üç Kuruş dizisinin fragmanları, dizinin nerede çekildiğini de ele veriyor. Peki, Üç Kuruş dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Üç Kuruş dizisi çekim yerleri…
Detaylar diğer sayfada!
01 Kas 2021 - 23:33 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.