- 25 Eki 2021 - 22:06

MasterChef 2021'de jüri bilmecesi çözüldü! Nusret Masterchef Yarışmasında Jüri Oluyor! Acun Ilıcalı Danilo Şefin Üzerini Çizdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri değişikliği yaşanacak! Danilo Şef resmen gidiyor, yerine ise Türkiye 6 adet, dünyada ise 1 adet restoran sahibi olan Nusret geliyor! Türkiye’nin gururu olarak bilinen Nusret, Acun Ilıcalı tarafından resmen Masterchef yarışmasına davet edildi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve 5 yıldır reyting rekorları kıran başarılı yarışmada Nusret’in geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Somer Şef ve Mehmet Şefin çok sevdiği ve onun adına gururlandıklarını sık sık dile getirdikleri Nusret için çalışmalar ise resmen başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eki 2021 - 22:06 Ankara- Yaşam

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