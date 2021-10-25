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25 Eki 2021 - 22:06

MasterChef 2021'de jüri bilmecesi çözüldü! Nusret Masterchef Yarışmasında Jüri Oluyor! Acun Ilıcalı Danilo Şefin Üzerini Çizdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri değişikliği yaşanacak! Danilo Şef resmen gidiyor, yerine ise Türkiye 6 adet, dünyada ise 1 adet restoran sahibi olan Nusret geliyor! Türkiye’nin gururu olarak bilinen Nusret, Acun Ilıcalı tarafından resmen Masterchef yarışmasına davet edildi! Peki, neler oluyor?