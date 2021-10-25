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25 Eki 2021 - 17:26

Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz dizisi iddialara göre resmen STAR TV’ye geçiyor! Kısa bir süre önce final karar çıkan Son Yaz dizisinin yeniden başlanmasına ise resmen karar verildi. Twitter bu konu için ayağa kalkmış ve “Son Yaz Dizisine Şans Ol Star TV” etiketi altında binlerce tweet atılmıştı. Peki, neler oluyor?