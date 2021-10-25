Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz dizisi iddialara göre resmen STAR TV’ye geçiyor! Kısa bir süre önce final karar çıkan Son Yaz dizisinin yeniden başlanmasına ise resmen karar verildi. Twitter bu konu için ayağa kalkmış ve “Son Yaz Dizisine Şans Ol Star TV” etiketi altında binlerce tweet atılmıştı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Birce Akalay ve Ali Atay gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisi, 26. Bölümüyle ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen dizi daha bir hafta önce final yapmasına rağmen sosyal medyada ise büyük yankı uyandırmaya devam etmişti. Akgün ve Yağmur’un hikayesine dönen dizide büyük karar ise resmen çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.