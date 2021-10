FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarıyor. Bu haftadan itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile reytinglerde kapışacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin alacağı reytingler de bir hayli merak ediliyor. Öte yandan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine yeni başlayacak olan televizyon izleyicisi, dizinin hangi gün yayınlandığını merak ediyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!