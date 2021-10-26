Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Hangi Gün? Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman Saat Kaçta Başlıyor?
FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarıyor. Bu haftadan itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile reytinglerde kapışacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarıyor. Bu haftadan itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile reytinglerde kapışacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin alacağı reytingler de bir hayli merak ediliyor. Öte yandan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine yeni başlayacak olan televizyon izleyicisi, dizinin hangi gün yayınlandığını merak ediyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar…
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26 Eki 2021 - 00:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.