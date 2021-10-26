Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle resmen titretti! Göğüsleri adeta sığmayıp taşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı alev alev yaktı! Karın kaslarını bile ortaya çıkaran Serenay Sarıkaya, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü! Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Şahmeran dizisi için çalışmalara başlayan Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce silahlı saldırıya uğramıştı. Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynayacağını fakat kendisinin kandırıldığını dile getiren bir isim, sete baskın düzenlemiş ve Serenay Sarıkaya ile birlikte konuşmak istemişti. Ortalığa kimse çıkmayınca ise etrafa zarar vermişti. Sosyal medyada konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Serenay Sarıkaya leopar desenli bikini üstünü giyerek titretti! İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o çok konuşulacak paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.