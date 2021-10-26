Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı!

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Şahmeran dizisi için çalışmalara başlayan Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce silahlı saldırıya uğramıştı. Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynayacağını fakat kendisinin kandırıldığını dile getiren bir isim, sete baskın düzenlemiş ve Serenay Sarıkaya ile birlikte konuşmak istemişti. Ortalığa kimse çıkmayınca ise etrafa zarar vermişti. Sosyal medyada konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Serenay Sarıkaya leopar desenli bikini üstünü giyerek titretti! İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o çok konuşulacak paylaşım…

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