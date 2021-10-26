- 26 Eki 2021 - 21:17

Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle resmen titretti! Göğüsleri adeta sığmayıp taşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı alev alev yaktı! Karın kaslarını bile ortaya çıkaran Serenay Sarıkaya, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü! Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Şahmeran dizisi için çalışmalara başlayan Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce silahlı saldırıya uğramıştı. Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynayacağını fakat kendisinin kandırıldığını dile getiren bir isim, sete baskın düzenlemiş ve Serenay Sarıkaya ile birlikte konuşmak istemişti. Ortalığa kimse çıkmayınca ise etrafa zarar vermişti. Sosyal medyada konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Serenay Sarıkaya leopar desenli bikini üstünü giyerek titretti! İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o çok konuşulacak paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Eki 2021 - 21:17 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi… mask
Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi…
Masterchef'e Seyirciden Rabia'ya Geri Dön Çağrısı! Şefler Bile Açıklamayı Duyunca Büyük Bir Şok Yaşayabilir! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef'e Seyirciden Rabia'ya Geri Dön Çağrısı! Şefler Bile Açıklamayı Duyunca Büyük Bir Şok Yaşayabilir! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Somer Şef'e Üzücü Haber! "Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında İsyan… mask
Masterchef Somer Şef'e Üzücü Haber! "Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında İsyan…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda…
Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek? mask
Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek?
Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı! mask
Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı!
Meryem Uzerli’den Küvetli Paylaşım! Sırılsıklam Pozu görenler Şaştı Kaldı… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor? mask
Meryem Uzerli’den Küvetli Paylaşım! Sırılsıklam Pozu görenler Şaştı Kaldı… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrıldı mı? Hande Erçel Sabah Saatlerinde Ülkeyi Terk Etti, Arkasına Bile Bakmadı! Kerem Bürsin Hüngür Hüngür Ağlıyor Olabilir… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrıldı mı? Hande Erçel Sabah Saatlerinde Ülkeyi Terk Etti, Arkasına Bile Bakmadı! Kerem Bürsin Hüngür Hüngür Ağlıyor Olabilir…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden 9 Veda! Daha Dizi Başlamadı ama... İçlerinde İlyas Reis Bile Var… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden 9 Veda! Daha Dizi Başlamadı ama... İçlerinde İlyas Reis Bile Var…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Şennur Safiye Olayı! Seyirci Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Şennur Safiye Olayı! Seyirci Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor?
Hangi Burçlar Aşkta Hep Kaybeder? Hangi Burçlar Asla Kazanamaz! mask
Hangi Burçlar Aşkta Hep Kaybeder? Hangi Burçlar Asla Kazanamaz!
Eski Survivor Yarışmacısından Paramparça Eden Haber! Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic’in 15 aylık evliliği bitti!! Sadece Evlenmek İstedi ama Başına Gelenler… mask
Eski Survivor Yarışmacısından Paramparça Eden Haber! Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic’in 15 aylık evliliği bitti!! Sadece Evlenmek İstedi ama Başına Gelenler…
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi… mask
Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi…
Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı! mask
Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status