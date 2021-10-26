Masterchef’te İpleri Yerinden Koparacak İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Yine Açıklandı! 26 Ekim Eleme potasına kim girdi?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ipleri koparacak ifşa yine ortaya çıktı! Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi ve Kırmızı takımlardan kazanacak takım ortaya çıktı! Seyirciler ise sürekli yarışmanın ifşa edilmesinden sıkılarak; Mehmet Şef hakkında yorumlar yaptı. Hatta bir seyirci, “Mehmet Şef yarışmadan çekilebilir” yorumlarında bulundu. Bardaktan düşen son damla…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Çiğköfte yaparak kaptanlığı almaya çalışan yarışmacılardan; Ateş ise diğer yarışmacılara büyük bir fark atarak; kaptan oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak Pelin’i seçen Ateş ise takımları kurmaya başladı. Mavi takıma güçlü isimleri alan Ateş, birde kaptanlık düellosunu kazanınca tüm ipleri kendi eline aldı. Peki, bu akşam ekranlara gelecek yarışmada kazanan takım hangisi olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.