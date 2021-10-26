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26 Eki 2021 - 18:24

Masterchef’te İpleri Yerinden Koparacak İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Yine Açıklandı! 26 Ekim Eleme potasına kim girdi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ipleri koparacak ifşa yine ortaya çıktı! Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi ve Kırmızı takımlardan kazanacak takım ortaya çıktı! Seyirciler ise sürekli yarışmanın ifşa edilmesinden sıkılarak; Mehmet Şef hakkında yorumlar yaptı. Hatta bir seyirci, “Mehmet Şef yarışmadan çekilebilir” yorumlarında bulundu. Bardaktan düşen son damla…