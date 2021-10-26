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26 Eki 2021 - 21:19

Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen’in sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet Şef canlı yayında resmen açıkladı. Bununla birlikte birçok kişi Mehmet Şefin nikah şahidi bile olabileceğini açıkladı. Sosyal medya sadece Masterchef Sergen’in sevgilisini konuşmaya başlarken; Sergen’den gelen açıklama ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…