Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen’in sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet Şef canlı yayında resmen açıkladı. Bununla birlikte birçok kişi Mehmet Şefin nikah şahidi bile olabileceğini açıkladı. Sosyal medya sadece Masterchef Sergen’in sevgilisini konuşmaya başlarken; Sergen’den gelen açıklama ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Sergen, yarışmadaki hal ve hareketlerinden dolayı çok beğeni topluyordu. Masterchef’te mercek altına alınan Sergen Özen’in özel hayatı da merak konusu olunca hayranlarını çıldırtacak bilgi Mehmet Şeften geldi! Dün akşam ekranlara gelen bölümde her şeyi açıklayan Mehmet Şef, Sergen’in sevgilisiyle…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.