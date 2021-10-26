Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizisi gibi yapımlarda yer alacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi dünyasında sessiz kalmaya devam eden başarılı oyuncu, şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak ve link çıkarak geçimini sağlıyor. Peki, Buse Varol tek bir paylaşımından ne kadar kazanıyor?

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