Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un paraya para demediği ortaya çıktı! Sosyal medyada yapmış olduğu tek paylaşımla servetine servet katan Buse Varol hakkında çıkan gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu. Binlerce takipçisi olan Buse Varol’un tek bir paylaşımla…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizisi gibi yapımlarda yer alacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi dünyasında sessiz kalmaya devam eden başarılı oyuncu, şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak ve link çıkarak geçimini sağlıyor. Peki, Buse Varol tek bir paylaşımından ne kadar kazanıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.