Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde kartlar yeniden dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz bir araya gelip öyle bir şey yaptılar ki, Pars resmen mosmor oldu! Seyircileri büyük şok içerisinde bırakan ikili, sosyal medyayı ise inletti. Peki, Ceylin ve Ilgaz ne yaptı?
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Her bölümü heyecanla izlenen dizinin son bölümünde ise İnci’nin gerçek katili ortaya çıkmıştı. Şimdi ise taşlar tam yerin oturdu denirken; şok bir olay daha yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.