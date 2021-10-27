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27 Eki 2021 - 19:26

Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde kartlar yeniden dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz bir araya gelip öyle bir şey yaptılar ki, Pars resmen mosmor oldu! Seyircileri büyük şok içerisinde bırakan ikili, sosyal medyayı ise inletti. Peki, Ceylin ve Ilgaz ne yaptı?