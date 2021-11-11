Misafir Bu Akşam Var Mı? Misafir Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Misafir Bugün Var Mı? İşte FOX TV Yayın Akışı
FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Misafir, sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başladı. Merak ile beklenilen hikayesini seyircisi ile paylaştırmak için kolları sıvayan Misafir dizisine ait yayın bilgilerinin detayları haberimizde...
FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Misafir, sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başladı. Merak ile beklenilen hikayesini seyircisi ile paylaştırmak için kolları sıvayan Misafir dizisi, yayın tarihini de bugün itibariyle belirledi. Öte yandan Misafir dizisi, yayıncı kuruluşu olan FOX TV ekranlarının yayın akışında o gün yer almaya başladı! Peki, Misafir bu akşam var mı? Misafir yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? misafir bugün var mı? İşte FOX TV yayın akışı
Detaylar diğer sayfada!
11 Kas 2021 - 21:59 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.