FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Misafir, sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başladı. Merak ile beklenilen hikayesini seyircisi ile paylaştırmak için kolları sıvayan Misafir dizisi, yayın tarihini de bugün itibariyle belirledi. Öte yandan Misafir dizisi, yayıncı kuruluşu olan FOX TV ekranlarının yayın akışında o gün yer almaya başladı! Peki, Misafir bu akşam var mı? Misafir yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? misafir bugün var mı? İşte FOX TV yayın akışı



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