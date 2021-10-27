Hande Erçel’den Kriz Çıkaran Paylaşım! Görenler “Biraz Edep Hande” Dedi, Kerem Bürsin’e Gözler Çevrildi! Kamerasını Açıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den kriz çıkaran paylaşım sabah saatlerinde geldi. Görenler ise bu durumu çok hoş karşılamadı ve “Biraz edep Hande” yorumlarında bulundu. Gözler Kerem Bürsin’e dönerken; hayranları sevgilisini bu haline ne diyecek merak ettirdi. Kamerasını açan Hande Erçel öyle bir şey yaptı ki…
FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizide yer alarak adını tüm dünyaya duyuran Hande Erçel, dizinin ilk sezon arasında ise Kerem Bürsin’le sevgili olmuştu. İkinci sezona el ele ve sevgili bir şekilde başlayan ikili, reytinglerin doğrudan yükselmesine neden olmuştu. Şimdilerde çok mutlu bir ilişkinin içerisinde olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin en son havaalanında görüntülenmişti. Peki, şimdi neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.