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27 Eki 2021 - 11:28

Hande Erçel’den Kriz Çıkaran Paylaşım! Görenler “Biraz Edep Hande” Dedi, Kerem Bürsin’e Gözler Çevrildi! Kamerasını Açıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den kriz çıkaran paylaşım sabah saatlerinde geldi. Görenler ise bu durumu çok hoş karşılamadı ve “Biraz edep Hande” yorumlarında bulundu. Gözler Kerem Bürsin’e dönerken; hayranları sevgilisini bu haline ne diyecek merak ettirdi. Kamerasını açan Hande Erçel öyle bir şey yaptı ki…