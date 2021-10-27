Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Neden Yayınlanmadığı Ortaya Çıktı! Seyirciler Çılgına Dönmüştü, Açıklama Geldi! Meğer ATV…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam ekranlara gelmesi gereken bölüm yayınlanmayınca seyirciler çılgına dönmüştü. Dizinin neden yayınlanmadığı ise resmen ortaya çıktı! Meğer ATV kanalında hiç beklenmedik bir olay yaşanmış… Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni sezon için çalışmalar birkaç hafta önce başlamıştı. Kadrosundan 9 ismi çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine tam 12 isim ise giriş yapmıştı. Ozan Akbaba’nın hayat verdiği İlyas Reis karakterinin de diziden ayrılacağı konuşulurken; büyük skandal resmen patladı! Ekranlara gelmesi gereken dizi, yayın akışında bile gözükmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Malkoç - Atv olmazsa, başka kanal olur
Hasan Özdn - İlyas diziden çıkarsa bizde dahil edho çok seyirci kaybeder tabi ne kadar umurlarında olur bilemeyiz...
Aloha - İlyas çıkarsa filmin tadı tuzu kacar
Naz - Fragmanı niye verysnz o zmn iyice. Sacmaladilar ya
Fesih Bayal - Bu diziler seyirci sayesinde izleniyor Ekim ayı bitmiş hala yayında yok seyirci ye kanalın saygı sı yok bundan sonra ATV kanalını izlemeyi düşünmüyorum
Fethiyeli - İlyas diziden Çıkarsa ben Bi daha izlemem
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.