Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Neden Yayınlanmadığı Ortaya Çıktı! Seyirciler Çılgına Dönmüştü, Açıklama Geldi! Meğer ATV…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni sezon için çalışmalar birkaç hafta önce başlamıştı. Kadrosundan 9 ismi çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine tam 12 isim ise giriş yapmıştı. Ozan Akbaba’nın hayat verdiği İlyas Reis karakterinin de diziden ayrılacağı konuşulurken; büyük skandal resmen patladı! Ekranlara gelmesi gereken dizi, yayın akışında bile gözükmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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