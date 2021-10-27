Camdaki Kız Sedat’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Kanal D’nin Büyük Aşkı Patlak Verdi! Neredeyse Her Gün Gördüğümüz O İsime Sırılsıklam Aşık!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın sevgilisi resmen ortaya çıktı! Feyyaz Şerifoğlu’nun ikinci rol aldığı ve kendisini oyunculukta kanıtlayan Camdaki Kız dizisinde hem Cana hem de Nalan’la birlikte olan Sedat çıldırtmayı başarıyordu. Şimdi ise sırılsıklam aşık olduğu isim resmen ortaya çıktı! Meğer…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncunun özel hayatı merak konusu haline gelmişti. Feyyaz Şerifoğlu’nun daha önce birkaç isimle adı anılmış fakat yakışıklı oyuncu konu hakkına herhangi bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.