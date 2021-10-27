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27 Eki 2021 - 13:21

Camdaki Kız Sedat’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Kanal D’nin Büyük Aşkı Patlak Verdi! Neredeyse Her Gün Gördüğümüz O İsime Sırılsıklam Aşık!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın sevgilisi resmen ortaya çıktı! Feyyaz Şerifoğlu’nun ikinci rol aldığı ve kendisini oyunculukta kanıtlayan Camdaki Kız dizisinde hem Cana hem de Nalan’la birlikte olan Sedat çıldırtmayı başarıyordu. Şimdi ise sırılsıklam aşık olduğu isim resmen ortaya çıktı! Meğer…