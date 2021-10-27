Masterchef Emre’nin Büyük Aşkı Belgelendi! Pelin ve Rabia’yla Anılmıştı, Her Şey Ortaya Çıktı! Meğer Masterchef Emre O İsimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada şefleri yaptıklarıyla büyüleyen Masterchef Emre Büber, özel hayatıyla büyük bir ilgi görmüştü. Kısa bir süre önce Pelin ve Emre’nin evleneceğine dair iddialar bile gündeme gelmiş hayranlarına büyük bir şok yaşatmıştı. Pelin’den hemen sonra Emre’nin ismi Rabia ile birlikte anılmış fakat Emre konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise o isimle büyük bir aşk yaşadığı görüldü! İşte Masterchef Emre’nin o büyük aşkı!

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