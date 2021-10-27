Masterchef Emre’nin Büyük Aşkı Belgelendi! Pelin ve Rabia’yla Anılmıştı, Her Şey Ortaya Çıktı! Meğer Masterchef Emre O İsimle…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük aşk bombası patladı! Masterchef yarışmasıyla ününe ün katan başarılı isim Emre Büber’in sevgilisi resmen ortaya çıktı! Kısa bir süre önce Pelin ve Rabia ile birlikte anılan başarılı isim, sosyal medyada yaptığı bir değişiklikle her şeyi ele verdi! Meğer Masterchef Emre o isimle…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada şefleri yaptıklarıyla büyüleyen Masterchef Emre Büber, özel hayatıyla büyük bir ilgi görmüştü. Kısa bir süre önce Pelin ve Emre’nin evleneceğine dair iddialar bile gündeme gelmiş hayranlarına büyük bir şok yaşatmıştı. Pelin’den hemen sonra Emre’nin ismi Rabia ile birlikte anılmış fakat Emre konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise o isimle büyük bir aşk yaşadığı görüldü! İşte Masterchef Emre’nin o büyük aşkı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.