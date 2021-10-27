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27 Eki 2021 - 14:32

Masterchef Yarışmasında Alkol Skandalı! Yemeklerin İçerisine Bile Koyuyorlarmış! Yarışma Yayından Kalkabilir, RTÜK’e Binlerce Şikayet Gitti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında büyük bir alkol skandalı patlak verdi! Milyonlarca kişinin ağzına bile sürmediği alkolü yemeklere bile koyuyorlarmış! Somer Şef öyle bir şey dedi ki, her şey ortaya çıktı! Bununla birlikte ailelerinde yarışmayı RTÜK’e alkolden dolayı şikayet ettiği de öne çıktı ve yarışmanın yayından kaldırılma ihtimali belirdi! Meğer yarışmacılar ve şefler…