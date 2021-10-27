Masterchef Yarışmasında Alkol Skandalı! Yemeklerin İçerisine Bile Koyuyorlarmış! Yarışma Yayından Kalkabilir, RTÜK’e Binlerce Şikayet Gitti! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında büyük bir alkol skandalı patlak verdi! Milyonlarca kişinin ağzına bile sürmediği alkolü yemeklere bile koyuyorlarmış! Somer Şef öyle bir şey dedi ki, her şey ortaya çıktı! Bununla birlikte ailelerinde yarışmayı RTÜK’e alkolden dolayı şikayet ettiği de öne çıktı ve yarışmanın yayından kaldırılma ihtimali belirdi! Meğer yarışmacılar ve şefler…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışma beğenilerek takip edilmeye devam ediyor. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşanan Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak bilinen Masterchef’in sadece Türkiye’de değil birçok dünya ülkesinde de örnekleri bulunuyor. Ekranlara gelen son bölümde ise alkol skandalı seyircilerin gözünden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.