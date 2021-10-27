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27 Eki 2021 - 17:42

Aras Bulut İynemli Üç Kuruş Dizisinin Üzerini Çizdi! Çukur İçin Tüm Umutlar Bitti! Öyle Bir Projeyle Ekranlara Gelecek Ki… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisinin üzerini resmen çizdi! Çukur dizisinin yeniden başlayacağı yönünde çıkan haberler ise birçok kişi için umut ışığı olmuştu ama artık o umutlarda bitti! Aras Bulut İynemli, hem gururlandıracak; hem de heyecanlandıran bir projeyle ekranlara resmen dönüyor!