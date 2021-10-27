Şeyma Subaşı’ndan Üstsüz Şok Paylaşım! Havuz Kenarından Yarı Çıplak Paylaştı, Sıcakları Bastırdı! Sadece 24 Saat İçerisinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan üstsüz şok bir paylaşım geldi! Havuz kenarından yarı çıplak paylaşan Şeyma Subaşı, görenleri sıcak bastırdı. Kusursuz fiziğini bir kez daha kanıtlayan Şeyma Subaşı, sadece 24 saat içerisinde binlerce beğeniyi arka arkaya aldı! İşte Şeyma Subaşı’ndan gelen o üstsüz paylaşım!
Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisinden adını duyuran Şeyma Subaşı, 2018 yılında ise Acun Ilıcalı’yla birlikte nikah masasına oturmuştu. Sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı daha sonra ise Acun Ilıcalı’yla ayrılmıştı. Ardından DJ bir İtalyan sevgili yapan Şeyma Subaşı kısa süreli bir aşk macerası yaşamış ve daha sonra İtalyan aşkından ayrılmıştı. Şimdilerde Mısır milyoner Meedo ile birlikte aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor! Son paylaşımı ise…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.