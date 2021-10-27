Şeyma Subaşı’ndan Üstsüz Şok Paylaşım! Havuz Kenarından Yarı Çıplak Paylaştı, Sıcakları Bastırdı! Sadece 24 Saat İçerisinde…

Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisinden adını duyuran Şeyma Subaşı, 2018 yılında ise Acun Ilıcalı’yla birlikte nikah masasına oturmuştu. Sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı daha sonra ise Acun Ilıcalı’yla ayrılmıştı. Ardından DJ bir İtalyan sevgili yapan Şeyma Subaşı kısa süreli bir aşk macerası yaşamış ve daha sonra İtalyan aşkından ayrılmıştı. Şimdilerde Mısır milyoner Meedo ile birlikte aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor! Son paylaşımı ise…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!