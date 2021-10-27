- 27 Eki 2021 - 18:58 G: 27 Eki 2021 - 19:27

Masterchef Yarışmasında “Bu Kadarı Pes Artık” Dedirten İfşa! Bu Akşam Ekranlara Gelecek Bölüm Yine İfşalandı! O İsimler Potaya Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te “Bu kadarı pes artık” dedirten ifşa yeniden yayınlandı! Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölüm yine İfşalandı, yine İfşalandı… Sık sık ifşaya maruz kalan yarışma sevenlerini çıldırtmaya yetiyor. Tüm heyecanı ve akışı öldüren bu ifşalar aynı zamanda reytinglerinde düşmesine neden oluyor. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm sevilerek izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Kırmızı takım ve Mavi takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın yeni bölümüne ait fragman ise kısa bir süre önce resmen yayınlandı. Fragmanda ise iki takımın…

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27 Eki 2021 - 18:58 Ankara- Yaşam

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