Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım, aylar önce ilişki yaşayıp nokta koyduğu Hadise hakkında öyle bir şey yaptı ki, ipler gerildi. Hadise’nin yeni sevgilisi olan Mehmet Dinçerler’in ise bu durum karşısında çılgına döneceği konuşulmaya başlandı! Kaan Yıldırım milyonların önünde Hadise hakkında öyle bir şey dedi ki…
Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Hadise’nin “Ben kimseyle fotoğraf falan paylaşmam” sözünü adeta ona unutturmuştu. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım’la pozlar vererek kısa sürede binlerce beğeni alan başarılı isim Hadise geçtiğimiz aylarda ise iddialara göre olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin ilişkisinin bitmesine rağmen halen konuşulması ise çok büyük bir aşk yaşadıklarını bir kez daha gösterdi. Peki, Kaan Yıldırım Hadise sorusuna ne yanıt verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.