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04 Kas 2021 - 19:02

Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım, aylar önce ilişki yaşayıp nokta koyduğu Hadise hakkında öyle bir şey yaptı ki, ipler gerildi. Hadise’nin yeni sevgilisi olan Mehmet Dinçerler’in ise bu durum karşısında çılgına döneceği konuşulmaya başlandı! Kaan Yıldırım milyonların önünde Hadise hakkında öyle bir şey dedi ki…