Camdaki Kız Dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Gerçek Aşkı Merve Çıktı! Merve Dinçkol Kimdir?

Camdaki Kız dizisinin sevilmeyen karakteri Sedat Feyyaz Şerifoğlu hem dizide, hemde magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Son yaşanan gelişmede Feyyaz Şerifoğlu yeni bir aşka yelken açtı.

GERÇEK HAYATTAKİ AŞKI MERVE ÇIKTI

Feyyaz Şerifoğlu'nun, gerçek aşkı Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gazeticileri Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları resmen belgelenen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına beraber binerek uzaklaştı.