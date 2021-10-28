Camdaki Kız Dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Gerçek Aşkı Merve Çıktı! Merve Dinçkol Kimdir?
Camdaki Kız dizisinin sevilmeyen karakteri Sedat Feyyaz Şerifoğlu hem dizide, hemde magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Son yaşanan gelişmede Feyyaz Şerifoğlu yeni bir aşka yelken açtı.
Camdaki Kız dizisinin sevilmeyen karakteri Sedat Feyyaz Şerifoğlu hem dizide, hemde magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Son yaşanan gelişmede Feyyaz Şerifoğlu yeni bir aşka yelken açtı.
GERÇEK HAYATTAKİ AŞKI MERVE ÇIKTI
Feyyaz Şerifoğlu'nun, gerçek aşkı Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gazeticileri Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları resmen belgelenen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına beraber binerek uzaklaştı.
28 Eki 2021 - 23:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.