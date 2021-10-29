Hangi Burçların Kalbi Kuş Kadar Hassastır? Hangi Burçlar Hassastır?
Bazı burcun insanları duygularını her an ve her yerde açığa vurabiliyor. Burçlarından gelen bu özellik nedeniyle herkesin içerisinde tüm hassaslıklarını sergileyen bu burçların insanları ellerinde olmadan etrafındaki olup bitenlere çok çabuk kırılıyor.
Bazı burcun insanları duygularını her an ve her yerde açığa vurabiliyor. Burçlarından gelen bu özellik nedeniyle herkesin içerisinde tüm hassaslıklarını sergileyen bu burçların insanları ellerinde olmadan etrafındaki olup bitenlere çok çabuk kırılıyor. Bu nedenle sık sık ağlayan bir yapıya sahip olan bu kırılgan burcun insanları, çevresindeki kişiler için de bir hayli hassas oluyor. Peki, hangi burçların kalbi kuş kadar hassastır? Hangi burçlar hassastır? İşte, detaylar…
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29 Eki 2021 - 14:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.