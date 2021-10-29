Bazı burcun insanları duygularını her an ve her yerde açığa vurabiliyor. Burçlarından gelen bu özellik nedeniyle herkesin içerisinde tüm hassaslıklarını sergileyen bu burçların insanları ellerinde olmadan etrafındaki olup bitenlere çok çabuk kırılıyor. Bu nedenle sık sık ağlayan bir yapıya sahip olan bu kırılgan burcun insanları, çevresindeki kişiler için de bir hayli hassas oluyor. Peki, hangi burçların kalbi kuş kadar hassastır? Hangi burçlar hassastır? İşte, detaylar…



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