Masterchef Dilara Bikinisini Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki… Tüm Şefler İçin Bu Saatten Sonra Şampiyon Dilara! Alev Alev Yaktı, Masterchef’teki Halini Unutturdu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilara, bikinisini giyip öyle bir poz verdi ki, görenler “Tüm şeflerin ve benim şampiyonum bu saatten sonra Dilara” yorumlarını yapmak zorunda kaldı. Dekolteli bikinisiyle yürekleri resmen hoplattı! İşte Masterchef Dilara’nın skandal bikinili pozları!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran şef adayı Dilara, Masterchef ve şampiyon olmak için kıyasıya savaş veriyor. Yarışmada herkesi eleyebileceğini gösteren Masterchef Dilara’nın bikinili pozları ise ağızları açık bıraktı! Masterchef’te çok farklı sosyal medyada çok farklı olan Masterchef Dilara, güzelliğini bir kez daha kanıtladı! Peki, Masterchef Dilara nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.