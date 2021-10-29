- 29 Eki 2021 - 18:29 G: 29 Eki 2021 - 18:35

Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan aşk çıktı! İlayda’nın ilan-ı aşkı ise sosyal medyada yankı uyandırdı! Öyle bir videoları çıktı ki, görenler adeta donup kaldı ne diyeceklerini bilemediler. Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrasında ise gözler Acun Ilıcalı’dan gelecek olan açıklamaya çevrildi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada geçen sene ise Nisa ve Barış arasında büyük aşk patlamış ikili öpüşürken görüntülenmişlerdi. Bu yıl ise Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan İsmail Balaban, İlayda Şeker’le aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmada herkesin birbirine aşık olduğu konuşulurken; gelen İlayda – İsmail aşkı itirafı ise gündemi salladı! İşte İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın birbiriyle sevgili olduğunu kanıtlayan o sözler…

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29 Eki 2021 - 18:29 Ankara- Yaşam

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