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29 Eki 2021 - 18:29

Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan aşk çıktı! İlayda’nın ilan-ı aşkı ise sosyal medyada yankı uyandırdı! Öyle bir videoları çıktı ki, görenler adeta donup kaldı ne diyeceklerini bilemediler. Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrasında ise gözler Acun Ilıcalı’dan gelecek olan açıklamaya çevrildi.