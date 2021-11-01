Yasak Elma Dizisinde Paramparça Eden Ayrılık! Çağatay ve Kumru İçin Hayat Durdu! Yıldız Kararını Verdi, Çağatay Yolcu…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde milyonları paramparça eden bir ayrılık yaşandı! Çağatay ve Kumru’nun Yıldız’a yaptıkları ihanetin bedeli ağır bir şekilde ödendi. Yıldız kararını verirken; Çağatay ise kapısına dayandı. Çağatay’ı hayatından yolcu eden Yıldız, “Senin hayatından bir Yıldız kaydı” sözlerini dile getirdi.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Sevilerek izlenen dizinin 117. Bölümünde Yıldız öyle bir intikam almıştı ki, sosyal medya “Yıldız” naralarıyla inlemişti. Şimdi ise yeni bölüme ait bir fragman yayınlandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.