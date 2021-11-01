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01 Kas 2021 - 23:10

Yasak Elma Dizisinde Paramparça Eden Ayrılık! Çağatay ve Kumru İçin Hayat Durdu! Yıldız Kararını Verdi, Çağatay Yolcu…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde milyonları paramparça eden bir ayrılık yaşandı! Çağatay ve Kumru’nun Yıldız’a yaptıkları ihanetin bedeli ağır bir şekilde ödendi. Yıldız kararını verirken; Çağatay ise kapısına dayandı. Çağatay’ı hayatından yolcu eden Yıldız, “Senin hayatından bir Yıldız kaydı” sözlerini dile getirdi.