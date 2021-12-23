En Takıntılı Burç Hangisidir? İşte Burçlar da Takıntılı Olma Sıralaması...
Peki, burçlarda takıntılı olma durumları nasıl ortaya çıktı, en takıntılı burç hangisidir, burçlar arasında takıntılı olma oranları nedir? Sizler için burçlar ve takıntılı olma oranlarını derledik. İşte, merak edilenler…
Herkesin dikkatini çeken ve en ilgi çekici olan burçların birçok farklı takıntıları ortaya çıkmıştır. Hangi burcun hangi ilginç takıntıları olduğu yazımızda yer almıştır. İlk olarak Koç burcu sürekli kazanmak istiyor. En büyük takıntısı yaptığı her işte 1. olmak yer alır. Koç burcunun en büyük takıntısı arasında kaybetmemek yer almaktadır. Koç burcu kazanamadığın da çok sinirli ve agresif hareketler sergiler.
Koç burcu girdiği her işte mutlaka kazanmak ister. Boğa burcunun en büyük takıntısı parasız olmaktır. Parası olmadığında güvensiz hisseden boğalar paraları olduğunda kendini güvende hisseder.
Bu durum sonucunda parasız olmak bir takıntı haline gelmiştir. Peki, burçlarda takıntılı olma durumları nasıl ortaya çıktı, en takıntılı burç hangisidir, burçlar arasında takıntılı olma oranları nedir? Sizler için burçlar ve takıntılı olma oranlarını derledik. İşte, merak edilenler…
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23 Ara 2021 - 14:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.