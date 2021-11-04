Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede, Hangi Semtte? Ankara AKM Millet Bahçesi’ne Nasıl Gidilir, Ulaşım Nasıl Sağlanır?
Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, hangi semtte, ulaşım nasıl sağlanıyor ve nasıl gidiliyor? Sizler için Ankara AKM Millet Bahçesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Ankara’da yer alan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışını yaptı. Açılışın hemen ardından Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, hangi semtte yer alıyor soruları merak kazandı. Erdoğan tarafından açılan bahçe, Ankara’da yaşamına devam eden vatandaşların rahat bir nefes alabilmeleri için kaçış noktası haline gelecek. Biri birinden farklı sosyal imkanlar ile renklendirilen Ankara AKM Millet Bahçesi son zamanların en çok araştırılan konusu haline geldi. Peki, Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, hangi semtte, ulaşım nasıl sağlanıyor ve nasıl gidiliyor? Sizler için Ankara AKM Millet Bahçesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
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04 Kas 2021 - 17:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.