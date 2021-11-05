Serenay Sarıkaya’nın Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Cem Yılmaz Hikayesi Bitti, Yok Oldu! Sosyal Medya Çalkanıyor, Serenay Sarıkaya “Yok” Demişti Ama…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, yakın zamanda ise Şahmeran dizisiyle yeniden ekranlara gelecekti. Dikkatleri üzerine çeken yapımlarda yer alan Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar ise hayranlarının heyecanlanmasına neden oluyordu. Şimdi ise öyle bir isimle adı aşk dedikodularına yeniden karıştı ki, “Cem Yılmaz hikayesi bitti” yorumları yapılmaya başlandı! İşte Serenay Sarıkaya’nın büyük aşkı!

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