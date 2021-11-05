Serenay Sarıkaya’nın Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Cem Yılmaz Hikayesi Bitti, Yok Oldu! Sosyal Medya Çalkanıyor, Serenay Sarıkaya “Yok” Demişti Ama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’nın büyük aşkı resmen ortaya çıktı! Cem Yılmaz hikayesi kapanırken; sosyal medya ise bu iddiayla sallandı! Geçtiğimiz aylarda yine aynı isimle Serenay Sarıkaya’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti fakat Serenay Sarıkaya bu iddialara “Yok” demişti. Meğer…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, yakın zamanda ise Şahmeran dizisiyle yeniden ekranlara gelecekti. Dikkatleri üzerine çeken yapımlarda yer alan Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar ise hayranlarının heyecanlanmasına neden oluyordu. Şimdi ise öyle bir isimle adı aşk dedikodularına yeniden karıştı ki, “Cem Yılmaz hikayesi bitti” yorumları yapılmaya başlandı! İşte Serenay Sarıkaya’nın büyük aşkı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.