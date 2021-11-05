Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirecek! Kızı Yasmin Erbil, Dudak Dudağa Yakalandı! Sosyal Medya Sallanıyor! Görenler Büyük Şok İçeresinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı sosyal medya hesabından bir erkeği öperken paylaşım yaptı! Dudaklarını başka bir erkeğe değdiren Yasmin Erbil’e ise “Mehmet Ali Erbil’e kalp krizi geçirtecek” yorumları yapıldı. Sosyal medyayı sallayan bu poz ise görenleri büyük şoka sürükledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Yasmin Erbil, dizide ise kısa süreli kalmıştı. Babası Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay’ı taciz ettiği yönünde çıkan iddialar Yasmin Erbil’in söylentilere göre diziden ayrılmasını ön görmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.