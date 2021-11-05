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05 Kas 2021 - 19:04

Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirecek! Kızı Yasmin Erbil, Dudak Dudağa Yakalandı! Sosyal Medya Sallanıyor! Görenler Büyük Şok İçeresinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı sosyal medya hesabından bir erkeği öperken paylaşım yaptı! Dudaklarını başka bir erkeğe değdiren Yasmin Erbil’e ise “Mehmet Ali Erbil’e kalp krizi geçirtecek” yorumları yapıldı. Sosyal medyayı sallayan bu poz ise görenleri büyük şoka sürükledi! İşte merak edilen tüm detaylar…