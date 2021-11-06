Kırmızı Oda Dizisi Öyle Bir Ders Verdi Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! Twitter’da Bir Numaralı Konu Oldu! Eline Telefonu Alan Büyük Şok Yaşıyor…
Kırmızı Oda Keklik, anlattığı her anında yaşadığı acı dolu anları ortaya çıkardı. Fakat annesi ile öyle bir gerçek vardı ki yeni bölüme damgasını vurdu. Verdiği mesaj ile milyonları etkilemeyi başardı. İşte, o anlar...
Tv8 ekranlarının en fenomen dizisi Kırmızı Oda’dan öyle dersler geliyor ki görenlerin nutku tutuldu. Her hafta yayınlanan yeni bölümü ile milyonların gönlünde iyi bir yer edinen Kırmızı Oda dizisi bu hafta verdiği her mesaj ile insanları kendisine hayran bıraktı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ölümsüz eseri Madalyonun İçi’nden uyarlama olarak ekranlara gelen Kırmızı Oda biri birinden farklı karakterlerin yaşam öykülerini konu ediniyor. Her hafta Cuma günü 20:00 itibari ile yeni bölümlerini sevenlerinin karşısına çıkaran Kırmızı Oda bu hafta Rezzan ve Keklik gibi birçok kişinin hayat hikayesini konu olarak ele aldı. İşte, detaylar…
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06 Kas 2021 - 13:13 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.