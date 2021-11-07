Burcu Özberk Takipçisine Şok Sözler! Öyle Bir Yanıt Verdi Ki; Görenler Bu Kadarı Da Olmaz Dedi!
Burcu Özberk bile takipçisi tarafından çıldırtıldı. Yaşadığı olay karşısında öyle sert bir çıkış yaptı ki görenler bu kadarı da olmaz dedi. İşte, o anlar…
FOX TV ekranlarının yaz dizilerinden Aşk Mantık İntikam başrol oyuncusu Burcu Özberk’i çıldırtan olay meydana geldi. Her hafta Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam ile asıl çıkış noktasını yakalayan Burcu Özberk sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Her hareketi ile olay olmayı başaran Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay ile adeta magazin gündemini sarstı.
Sette çekim aşamaları sırasında yanına gelen bir hayranı fotoğraf çekmek istedi ve olanlar o an olmaya başladı. Her an hayranlarına karşı duyarlı olması ile bilinen Burcu Özberk bile takipçisi tarafından çıldırtıldı. Yaşadığı olay karşısında öyle sert bir çıkış yaptı ki görenler bu kadarı da olmaz dedi. İşte, o anlar…
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07 Kas 2021 - 16:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.