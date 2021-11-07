ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi İçin Kararını Verdi! Uzlaşma İçin Çalışmalar Başladı! Gümbür Gümbür Geliyor…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi hakkında karar çıktı! Devlet Bahçeli gibi devlet büyüklerinin araya girdiğini dile getiren Ali Eyüpoğlu kısa bir süre önce dizi hakkında şok açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise resmen çalışmalar başladı ve gümbür gümbür geliyorlar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ATV ve yapımın birbirine girmesinden dolayı yayından kaldırılmıştı. Geri dönüşü olmayan bir karar veren ATV’den ise yeni bir proje resmen çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.