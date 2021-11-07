ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi İçin Kararını Verdi! Uzlaşma İçin Çalışmalar Başladı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ATV ve yapımın birbirine girmesinden dolayı yayından kaldırılmıştı. Geri dönüşü olmayan bir karar veren ATV’den ise yeni bir proje resmen çıktı! Peki, neler oluyor?

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