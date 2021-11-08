- 08 Kas 2021 - 14:14 G: 08 Kas 2021 - 14:21

Gazi Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Alerjisi ve Astım Doktorları Kimdir, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özel Mi?

Türkiye’nin en köklü üniversite hastanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Sizde Gazi Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Alerjisi bölümü ile ilgili detaylara ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...

Türkiye’nin en köklü üniversite hastanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Gazi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çocuk Alerji ve Astım Bilimdalı alanında ise hizmet veren doktorlar birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Alanında uzman doktorlardan tedavi talep edecek tüm vatandaşlar randevu alarak ilgili polikliniklere müracaat edebilir.


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08 Kas 2021 - 14:14 - Sağlık

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