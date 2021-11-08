Gazi Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Alerjisi ve Astım Doktorları Kimdir, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özel Mi?
Türkiye’nin en köklü üniversite hastanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Sizde Gazi Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Alerjisi bölümü ile ilgili detaylara ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...
Türkiye’nin en köklü üniversite hastanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Gazi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çocuk Alerji ve Astım Bilimdalı alanında ise hizmet veren doktorlar birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Alanında uzman doktorlardan tedavi talep edecek tüm vatandaşlar randevu alarak ilgili polikliniklere müracaat edebilir.
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08 Kas 2021 - 14:14 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.