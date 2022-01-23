Ankara Kahramankazan’da Kaç Mahalle Var? Kazan ne zaman ilçe oldu, nüfusu kaç? Kahramankazan Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Kahramankazan'da kaç mahalle var, Kahramankazan mahallerinin muhtarları kimdir? Kahramankazan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Kazan Ankara’nın ilçelerinden bir tanesidir. 48 farklı mahallesi yer alan Kahramankazan; Ankara’nın merkezine uzak olsa bile en özel ilçelerinden birisi olarak ön plana çıkar. Kendisine has özellikleri ile dikkatleri çeken Kahramankazan en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Kahramankazan'da kaç mahalle var, Kahramankazan mahallerinin muhtarları kimdir? Kahramankazan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
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23 Oca 2022 - 19:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.